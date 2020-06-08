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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Генконсульстве РФ нет данных о пострадавших в ходе протестов в Нью-Йорке россиянах

В диппредставительстве отметили, что следят за ситуацией и поддерживают постоянный контакт с представителями городских властей

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не получало от американских властей информации о том, что кто-либо из находящихся в городе россиян пострадал в ходе протестов, проходивших там в последние дни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в российском диппредставительстве.

"У нас нет данных о том, чтобы кто-либо из россиян пострадал в ходе демонстраций, - отметили в генконсульстве. - Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем постоянный контакт с представителями городских властей".

На прошлой неделе в городе прошли массовые демонстрации и вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В Нью-Йорке с прошлого понедельника действовал комендантский час, однако в воскресенье мэр города Билл де Блазио объявил о его отмене.

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СШАРоссияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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