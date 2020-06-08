Минюст США отказался комментировать задержание в Берлине россиянина Казначеева

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США в понедельник отказалось от комментариев относительно задержания в Берлине по американскому запросу россиянина Дениса Казначеева.

Кого из россиян арестовали в третьих странах по запросу США

"[Министерство юстиции] отказывается от комментариев", - заявила корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы ведомства Николь Навас-Оксман на просьбу пояснить суть выдвигаемых против россиянина обвинений и подтвердить наличие запроса на экстрадицию в США.

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине неделю назад за якобы кибермошенничество и отмывание денег по запросу США, которые требуют его экстрадиции. По утверждению американских правоохранительных органов, россиянин Казначеев, используя даркнет (скрытый сегмент интернета - прим. ТАСС), отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов.

Вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения. В ходе допроса он пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к инкриминируемым ему преступлениям.

Казначеев был арестован на основании ордера, выданного судом одного из 24 округов штата Мэриленд 9 декабря 2019 года.