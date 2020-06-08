Суд над бывшим главой Audi начнется 30 сентября

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Процесс над экс-главой Audi Рупертом Штадлером в связи с "дизельным скандалом" начнется 30 сентября и продлится до конца 2022 года, запланировано 176 заседаний. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на заявление суда.

По версии прокуратуры, бывший топ-менеджер знал о том, что программное обеспечение на автомобилях концерна Volkswagen не работало должным образом, вследствие чего занижались реальные показатели о выбросах вредных веществ. Обвинение полагает, что, несмотря на это, он "допустил или не предотвратил дальнейший сбыт автомобилей марок Audi и Volkswagen".

Штадлер был задержан 18 июня 2018 года, а затем помещен в следственный изолятор, в его квартире прошли обыски. 2 октября того же года наблюдательный совет концерна уволил его. 30 октября он вышел из-под стражи под залог.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.