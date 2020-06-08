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75-летие Победы

Глава Хорватии намерен приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей

ЗАГРЕБ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович намерен принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник посол РФ в республике Анвар Азимов.

"Посольство России в Хорватии 8 июня информировало хорватскую сторону о подтвержденном приглашении президенту Республики Хорватии Зорану Милановичу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - подчеркнул Азимов. - По информации российского посольства, Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву".

По словам посла, ранее Миланович одним из первых среди зарубежных лидеров подтвердил свое намерение участвовать в торжествах в Москве 9 мая.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

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РоссияХорватия75-летие Победы
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