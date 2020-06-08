Дебаты ГА ООН могут пройти в сентябре без личного присутствия лидеров стран

ООН, 8 июня. /ТАСС/. Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пройдет как обычно в конце сентября, однако личное участие в ней лидеров стран маловероятно. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по видеосвязи председатель Генассамблеи Тиджане Мохаммад-Банде.

"Мы привыкли, что лидеры стран выступают по важным вопросам международной повестки, - сказал он. - Но в ближайшее время проведение подобных встреч маловероятно. С учетом неясности ситуации, нам надо решить к сентябрю, как мы проведем это мероприятие, избегая личного присутствия". "На данном этапе сложно представить, чтобы в сентябре все лидеры могли приехать в Нью-Йорк. В то же время мы не будем переносить неделю высокого уровня на другое время", - констатировал Мохаммед-Банде

"Возможно, к сентябрю в зале Генассамблеи одновременно можно будет собрать около 100 человек, но не всех тех, кто обычно приезжает в Нью-Йорк на Генассамблею", - добавил председатель ГА. - Главный вопрос для нас - решить, как именно лидеры будут выступать и как будет осуществлен перевод".

"Лидеры не путешествуют в одиночку, они приезжают с делегацией, им нужно размещение в отелях и так далее, поэтому мы зависим в том числе от рекомендаций местных властей, - пояснил он. - На данном этапе сложно представить, чтобы в сентябре все лидеры могли приехать в Нью-Йорк. В то же время мы не будем переносить неделю высокого уровня на другое время".