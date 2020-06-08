Части Национальной гвардии из других штатов покинут Вашингтон в ближайшие сутки

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии США из других штатов покинут американскую столицу в ближайшие сутки. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, комментируя текущую ситуацию вокруг продолжающихся в городе акций протеста против произвола полиции.

"Насколько мы понимаем, все части Национальной гвардии из других штатов покинут город в течение 48 часов <...>. Отсчет начался вчера (в воскресенье - прим. ТАСС)", - заявила Боузер.

При этом начальник управления полиции столичного федерального округа Колумбия Питер Ньюшэм, также принимавший участие в пресс-конференции, подтвердил, что демонстрации в выходные дни состоялись в Вашингтоне "совершенно без применения насилия" со стороны протестовавших и правоохранителей. Полиция произвела в городе в субботу один арест - за попытку грабежа, отметил Ньюшэм. По его словам, единственный арест - за вандализм - был произведен и в воскресенье.

Шеф полиции подчеркнул, что, несмотря на прекращение беспорядков в Вашингтоне, акции протеста, судя по всему, пока не прекращаются. "Мы ожидаем дальнейших демонстраций <...> в течение этой недели", - сказал Ньюшэм.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.