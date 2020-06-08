Спецпредставитель США подтвердил встречу с Рябковым по ядерным вооружениям в июне

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил в понедельник, что договорился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах по ядерным вооружениям в этом месяце. По его словам, на встречу приглашен и Китай.

кто к нему так и не присоединился?

Договор о нераспространении ядерного оружия: кто к нему так и не присоединился?

"Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел [России Сергеем] Рябковым о времени и месте переговоров по ядерным вооружениям в июне, - говорится в сообщении Биллингсли в Twitter. - Китай также приглашен. Будет ли Китай добросовестно вести переговоры?".

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил в понедельник, что договорился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах по ядерным вооружениям в этом месяце. По его словам, на встречу приглашен и Китай.

"Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел [России Сергеем] Рябковым о времени и месте переговоров по ядерным вооружениям в июне, - говорится в сообщении Биллингсли в "Твиттере". - Китай также приглашен. Будет ли Китай добросовестно вести переговоры?"

Как информировало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США, Рябков и Биллингсли проведут переговоры 22 июня в Вене. По информации агентства, Вашингтон не исключает, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Также представитель Госдепартамента сообщил, что к настоящему моменту Вашингтон не готов обсуждать точные сроки возможного продления договора.

21 мая Биллингсли в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что место для встречи с Рябковым уже выбрано, отметив, что речь идет об одной из европейских стран. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации США информировала, что встреча, предположительно, состоится в Вене в ближайшее время.

23 мая Рябков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале заявил, что администрация президента США Дональда Трампа одержима темой Китая и пытается задействовать ее при обсуждении любых вопросов международных отношений. Рябков подчеркнул, что риторика США о включении Китая в ДСНВ обусловлена не столько соображениями безопасности, сколько целым комплексом американских подходов к Пекину. Кроме того, он указал, что Вашингтон через Москву пытается втянуть Пекин в переговоры по контролю над стратегическими вооружениями.

Продление ДСНВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил 19 мая, что РФ и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности. По словам главы российского дипломатического ведомства, ранее он с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео договорился установить контакты между спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Биллингсли и заместителем главы МИД РФ Рябковым. Его разговор с Биллингсли состоялся 8 мая.

Рябков 11 мая заявил ТАСС, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ДСНВ на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.