Россия и США в Арктике: можно ли избежать конфликта?

При президенте Трампе США все чаще останавливают взгляд на Арктике. Чтобы не отставать от России, американцы готовятся расширить свой флот ледоколов, доведя его до шести-восьми судов. В мае 2020-го Вашингтон и Лондон провели учения в Баренцевом море — первый за три десятилетия смотр иностранных кораблей недалеко от российского северного побережья. Интерес США к полярным широтам не только военный, но и экономический: он подстегивается таянием льдов, обещающим открытие большого торгового пути с его миллиардными прибылями. В 2020 году акваторию Северного Ледовитого океана признали судоходной уже в мае, и тогда же российские моряки отправили к Китаю танкеры со сжиженным газом. Берегов Поднебесной корабли должны достичь 11 июня. Первый в истории пример весенней навигации по самому холодному океану мира показывает: геополитическая карта планеты неотвратимо меняется. Великий путь в обход Повышение температур на российском северном побережье открывает дорогу коммерческому использованию вод Арктики. В случае если акватория станет судоходной большую часть года, дополнительные доходы от транспортировки грузов по ней составят миллиарды долларов. Заранее известно: везти товары с Дальнего Востока на Запад через арктические воды выгоднее, чем сегодняшним маршрутом по Суэцкому каналу. Экономия по времени может составить до 20 дней при нынешней длительности перевозок в 30–40 дней.

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Для международных транспортировок грузов Северный морской путь открыли еще в 1991 году. С тех пор, по наблюдениям Росгидромета, температура в Российской Арктике возросла на 2,3 градуса, а в одной из ее частей — до 5 градусов. Океанскую акваторию теперь пробуют использовать даже зимой: в январе 2019 года российские танкеры "Борис Соколов" и "Борис Давыдов" впервые продолжили курс по замерзшей воде без помощи ледоколов. Грузопоток по Северному морскому пути демонстрирует невиданный рост: в 2010 году объем перевозок составлял 1 млн тонн, в 2018-м — 18 млн, к 2024-му его надеются довести до 80 млн тонн. Однако Арктика — это не только транспорт. Потепление делает доступнее добычу нефти и газа. "Исчезновение льдов открывает большие возможности. Например, "Восток Ойл" "Роснефти", по прогнозам, станет крупнейшим нефтяным проектом в мире. Компания планирует построить порт максимальной годовой мощностью 115 млн тонн нефти для своего "Восток Ойла". Нефть будет поставляться по Северному морскому пути в Азию", — рассказал в разговоре с ТАСС эксперт Арктического института в Вашингтоне Павел Девяткин. В конкуренцию за новые возможности готовы включиться иностранцы. Природные богатства, скрытые под лопающейся коркой льда, притягивают внимание Китая и США. Обострение соревнования за Арктику диктуется не только астрономической стоимостью неразведанных запасов — до $35 трлн. На нее накладывается геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином во всех частях земного шара не исключая и Крайний Север. Дракон из снега

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Отчетливый интерес Китая и США к полярным широтам обозначился одновременно — во второй половине 2010-х годов. В 2018-м Поднебесная опубликовала "Арктическую стратегию", в которой объявила о тесной связи с регионом и своем положении "околоарктической державы". Последовали внутренние финансовые вложения — в строительство собственного ледокола "Снежный дракон" и внешние — в экономику стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. Пекин инвестировал в исследовательские станции Норвегии и Исландии, предложил помощь Гренландии и принял участие в добыче сжиженного газа на российском Ямале. Усилившееся присутствие КНР повлекло немедленную реакцию США. Интересы двух держав сошлись возле датского острова Гренландия, через который пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку. Со времен холодной войны опорный пункт в гренландском Туле является частью системы противоракетной обороны американцев. Узнав о намерении Китая помочь с реконструкцией трех аэропортов на острове, Вашингтон предпринял усилия, чтобы местные власти от этих планов отказались. Взамен китайской помощи США стали оказывать свою собственную — пока на скромную сумму в $12 млн. Не теряя темпа, американцы повели и дипломатическое наступление на Китай. В 2019 году глава Госдепартамента Майкл Помпео поставил под сомнение право Поднебесной называться околоарктической державой, ссылаясь на географию, а в Пентагоне заподозрили китайцев в попытке милитаризовать Крайний Север и направить туда свои подводные лодки. Тему арктического присутствия КНР поддержали в НАТО: генсек Йенс Столтенберг заявил о его угрожающем возрастании. В морском министерстве США предупредили Норвегию: деятельность китайцев в ее территориальных водах вызывает у американцев "тревогу". Россия через бинокль

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На сегодняшний день 53% арктического побережья принадлежит России, однако в Вашингтоне не прочь изменить баланс в свою пользу. В 2018 году, выступая перед закрытой аудиторией, президент Дональд Трамп предложил решить финансовые проблемы Дании, приобретя у нее Гренландию. Спустя год о предложении президента узнали СМИ. Выяснилось, что это совсем не шутка: помимо Трампа еще двое его влиятельных однопартийцев — сенатор от Арканзаса Том Коттон и конгрессмен от Нью-Йорка Питер Кинг выступили за покупку острова. Дания отказалась продавать Гренландию, но на развертывании американских планов это не сказалось. В мае 2020-го впервые с середины 1980-х США и Великобритания провели военные учения в Баренцевом море, задействовав на них 1200 моряков. Задачей маневров назвали "обеспечение свободы навигации и демонстрацию безупречной интеграции между союзниками". Эта формулировка не выглядит случайной. Еще в 2019 году Майкл Помпео обвинил Россию в "агрессивных действиях" против стран Арктики: якобы Москва угрозами добивается свободного прохода через их территориальные воды.

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