Россия и США в Арктике: можно ли избежать конфликта?

При президенте Трампе США все чаще останавливают взгляд на Арктике. Чтобы не отставать от России, американцы готовятся расширить свой флот ледоколов, доведя его до шести-восьми судов. В мае 2020-го Вашингтон и Лондон провели учения в Баренцевом море — первый за три десятилетия смотр иностранных кораблей недалеко от российского северного побережья. Интерес США к полярным широтам не только военный, но и экономический: он подстегивается таянием льдов, обещающим открытие большого торгового пути с его миллиардными прибылями.
В 2020 году акваторию Северного Ледовитого океана признали судоходной уже в мае, и тогда же российские моряки отправили к Китаю танкеры со сжиженным газом. Берегов Поднебесной корабли должны достичь 11 июня. Первый в истории пример весенней навигации по самому холодному океану мира показывает: геополитическая карта планеты неотвратимо меняется.
Великий путь в обход
Повышение температур на российском северном побережье открывает дорогу коммерческому использованию вод Арктики. В случае если акватория станет судоходной большую часть года, дополнительные доходы от транспортировки грузов по ней составят миллиарды долларов. Заранее известно: везти товары с Дальнего Востока на Запад через арктические воды выгоднее, чем сегодняшним маршрутом по Суэцкому каналу. Экономия по времени может составить до 20 дней при нынешней длительности перевозок в 30–40 дней.
Для международных транспортировок грузов Северный морской путь открыли еще в 1991 году. С тех пор, по наблюдениям Росгидромета, температура в Российской Арктике возросла на 2,3 градуса, а в одной из ее частей — до 5 градусов. Океанскую акваторию теперь пробуют использовать даже зимой: в январе 2019 года российские танкеры "Борис Соколов" и "Борис Давыдов" впервые продолжили курс по замерзшей воде без помощи ледоколов. Грузопоток по Северному морскому пути демонстрирует невиданный рост: в 2010 году объем перевозок составлял 1 млн тонн, в 2018-м — 18 млн, к 2024-му его надеются довести до 80 млн тонн.
Однако Арктика — это не только транспорт. Потепление делает доступнее добычу нефти и газа. "Исчезновение льдов открывает большие возможности. Например, "Восток Ойл" "Роснефти", по прогнозам, станет крупнейшим нефтяным проектом в мире. Компания планирует построить порт максимальной годовой мощностью 115 млн тонн нефти для своего "Восток Ойла". Нефть будет поставляться по Северному морскому пути в Азию", — рассказал в разговоре с ТАСС эксперт Арктического института в Вашингтоне Павел Девяткин.
В конкуренцию за новые возможности готовы включиться иностранцы. Природные богатства, скрытые под лопающейся коркой льда, притягивают внимание Китая и США. Обострение соревнования за Арктику диктуется не только астрономической стоимостью неразведанных запасов — до $35 трлн. На нее накладывается геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином во всех частях земного шара не исключая и Крайний Север.
Дракон из снега
Отчетливый интерес Китая и США к полярным широтам обозначился одновременно — во второй половине 2010-х годов. В 2018-м Поднебесная опубликовала "Арктическую стратегию", в которой объявила о тесной связи с регионом и своем положении "околоарктической державы". Последовали внутренние финансовые вложения — в строительство собственного ледокола "Снежный дракон" и внешние — в экономику стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. Пекин инвестировал в исследовательские станции Норвегии и Исландии, предложил помощь Гренландии и принял участие в добыче сжиженного газа на российском Ямале.
Усилившееся присутствие КНР повлекло немедленную реакцию США. Интересы двух держав сошлись возле датского острова Гренландия, через который пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку. Со времен холодной войны опорный пункт в гренландском Туле является частью системы противоракетной обороны американцев. Узнав о намерении Китая помочь с реконструкцией трех аэропортов на острове, Вашингтон предпринял усилия, чтобы местные власти от этих планов отказались. Взамен китайской помощи США стали оказывать свою собственную — пока на скромную сумму в $12 млн.
Не теряя темпа, американцы повели и дипломатическое наступление на Китай. В 2019 году глава Госдепартамента Майкл Помпео поставил под сомнение право Поднебесной называться околоарктической державой, ссылаясь на географию, а в Пентагоне заподозрили китайцев в попытке милитаризовать Крайний Север и направить туда свои подводные лодки. Тему арктического присутствия КНР поддержали в НАТО: генсек Йенс Столтенберг заявил о его угрожающем возрастании. В морском министерстве США предупредили Норвегию: деятельность китайцев в ее территориальных водах вызывает у американцев "тревогу".
Россия через бинокль
На сегодняшний день 53% арктического побережья принадлежит России, однако в Вашингтоне не прочь изменить баланс в свою пользу. В 2018 году, выступая перед закрытой аудиторией, президент Дональд Трамп предложил решить финансовые проблемы Дании, приобретя у нее Гренландию. Спустя год о предложении президента узнали СМИ. Выяснилось, что это совсем не шутка: помимо Трампа еще двое его влиятельных однопартийцев — сенатор от Арканзаса Том Коттон и конгрессмен от Нью-Йорка Питер Кинг выступили за покупку острова.
Дания отказалась продавать Гренландию, но на развертывании американских планов это не сказалось. В мае 2020-го впервые с середины 1980-х США и Великобритания провели военные учения в Баренцевом море, задействовав на них 1200 моряков. Задачей маневров назвали "обеспечение свободы навигации и демонстрацию безупречной интеграции между союзниками". Эта формулировка не выглядит случайной. Еще в 2019 году Майкл Помпео обвинил Россию в "агрессивных действиях" против стран Арктики: якобы Москва угрозами добивается свободного прохода через их территориальные воды.
В последние годы приполярные регионы Скандинавии превращаются в арену противостояния России и США. В мае 2020 года Руне Рафаэльсен, мэр норвежской коммуны Сёр-Варангер, посетовал на то, что американцы дают его соотечественникам неверные советы: "То, что сейчас делают американцы, напрямую идет вразрез с норвежскими национальными интересами. Мы выстроили хорошее сотрудничество с Россией в Баренцевом море. И это сотрудничество продолжится. Прислушиваться к одним только американцам — фатальная ошибка. Риторика, которую они сейчас используют, способствует только усилению конфликтов в Арктике".
В апреле посол США в Дании Карла Сэндс назвала действия России в Арктике милитаризацией и "агрессией", и тогда в спор с американской коллегой вступил российский посланник Владимир Барбин. Он заявил, что "вместо диалога и сотрудничества США делают ставку исключительно на конфронтационную политику в регионе в надежде завоевать господство в этой части мира".
Чем быстрее тают полярные льды, тем жарче становится в Арктике, а обмен мнениями все чаще проходит на повышенных тонах.
"США еще могут запросить помощи у нас"
При том что интересы России и США в полярном регионе расходятся, означает ли это, что конфронтация неизбежна? Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Павел Гудев рассказал ТАСС, что все не настолько пугающе: существуют и потенциал сближения, диктуемый географией региона, и общие интересы в нем.
"США реагируют на усиление военно-морских возможностей РФ в Арктике, так как поняли, что серьезно отстали. Сейчас ведь они в положении догоняющих, а не лидеров. Например, у США нет сегодня необходимых ледокольных возможностей — только два старых ледокола в строю. И если случится ЧП, то помощи придется просить именно у нас. Однако мы с США в Арктике непосредственные соседи, это наш общий морской регион, где мы сталкиваемся / будем сталкиваться с общими угрозами и вызовами. США это прекрасно понимают. Более того, все последние проекты по Арктике, которые мы поддержали, все были инициированы именно США".
По словам Гудева, американцы заблуждаются насчет мотивов российской политики в Арктике, особенно если верят, что Москва при любых обстоятельствах будет выступать единым фронтом с Пекином. И это впечатление мешает Москве и Вашингтону находить общий язык.
"Главная ошибка США сейчас: они думают, что РФ и КНР — союзники в регионе, хотя это далеко не так. У КНР исключительно ресурсные интересы, а кроме этого, они разве что стремятся к использованию Северного морского пути. Мы же, как и США, арктическая страна. И мы весьма настороженно относимся к внерегиональным силам в Арктике, так как расширение их числа будет нашей головной болью. Чем больше стран будут вести здесь морскую хозяйственную деятельность, тем больше нужно будет их контролировать, обеспечивать безопасность, прежде всего экологическую. Между нами, между Россией и США, все же есть понимание, что, как и в любых других полузамкнутых морских регионах, большинство проблем здесь должны быть решаемы на региональной основе, без привлечения внерегиональных государств", — выражает надежду на мирное развитие отношений Гудев.
Игорь Гашков