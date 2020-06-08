Решение об изменении периметра безопасности у Белого дома должен принять глава Минюста США

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр должен принимать решение о возвращении прежнего периметра безопасности вблизи Белого дома, который был расширен неделю назад. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь американского президента Кейли Макинэни на брифинге в Белом доме.

"У меня нет никаких объявлений по поводу ограждений [вблизи Белого дома]. Периметр безопасности не контролируется Белым домом. Президент [США Дональд Трамп] признал, что протесты по большей части стали мирными", - отметила она. Пресс-секретарь напомнила, что Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии США, направленных туда из-за протестов. Макинэни считает, что протесты утихли "благодаря принятым администрацией [США] мерам". В их числе и использование военнослужащих Нацгвардии.

Она пояснила, что Барр принял решение на прошлой неделе расширить периметр безопасности вблизи Белого дома в связи с пожаром в расположенной рядом церкви Святого Иоанна. Этот храм 31 мая подожгли участники беспорядков в столице США. Огонь вовремя потушили, но строению был нанесен ущерб.

Американский лидер 1 июня выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрыва светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в этот момент Лафайет-сквер перед Белым домом от протестующих. Происходило это незадолго до наступления в 19:00 по местному времени комендантского часа. Спустя некоторое время Трамп вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна.

Как сообщила в понедельник Макинэни, Белый дом не сожалеет о том, что правоохранительным органам пришлось зачищать Лафайет-сквер. При этом 3 июня она заявляла, что слезоточивый газ и резиновые пули не использовались при разгоне протестующих.