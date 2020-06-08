Трамп заявил, что независимая экспертиза показала недостоверность опросов американских СМИ

ТАСС, 8 июня. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что независимая экспертиза подтвердила недостоверность результатов проведенных различными средствами массовой информации опросов избирателей.

"Я нанял очень уважаемое исследовательское агентство McLaughlin & Associates, чтобы проанализировать сегодняшние опросы CNN (и другие), которые мне показались лживыми с учетом невероятного энтузиазма, который мы имеем. <...> Это то же самое, что они делали, когда мы победили жуликоватую Хиллари Клинтон. Они (опросы - прим. ТАСС) называются опросами подавления и проводятся, чтобы ослабить энтузиазм", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Он также приложил фотографию с результатами исследования, которое показывает, что телекомпании NBC, ABC и СNN проводили опросы среди граждан, которые не являются потенциальными избирателями. По данным McLaughlin & Associates, такая выборка респондентов является причиной, по которой рейтинг Республиканской партии оказался ниже рейтинга демократов.

На протяжении последних месяцев социологические исследования показывали, что в общенациональном масштабе Трамп уступает Байдену по популярности среди американцев примерно 5,5 процентного пункта. Однако опрос, проведенный в конце мая газетой The Washington Post и телекомпанией ABC, продемонстрировал, что Байден опережает Трампа уже на 10 пунктов. Наиболее вероятного кандидата демократов готовы поддержать 53% избирателей, а республиканца - лишь 43%. Уменьшилось также число тех, кто одобряет работу Трампа на посту президента.