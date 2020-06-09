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В Ираке самолет ВВС США при посадке врезался в стену

Пострадали четыре человека

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США, при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, в результате ЧП пострадали четыре военнослужащих. Это следует из поступившего в понедельник в ТАСС заявления штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

В сообщении отмечается, что инцидент, расследование которого продолжается, не связан с "действиями противника".

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