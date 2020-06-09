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Высылка российских дипломатов из Чехии

В Чехии заявили, что утечки секретной информации в СМИ являются проблемой страны

Пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек отметил, что придание огласки секретных сведений спецслужб исключило возможность расследовать дело о доставке рицина в Прагу

ПРАГА, 9 июня. /ТАСС/. Утечка секретной информации из государственных органов в СМИ является проблемой, которую необходимо решить в Чехии. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента республики Милоша Земана Иржи Овчачек в интервью пражскому радио ZET.

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"У нас существует проблема утечки информации из разных [государственных] мест в СМИ, - подчеркнул он. - Эту проблему необходимо решить".

Комментируя высылку из республики двух российских дипломатов после публикации в конце апреля в пражском еженедельнике Respekt ложной информации о доставке в Прагу рицина для отравления трех муниципальных политиков, связанных с демонтажом в чешской столице памятника маршалу Ивану Коневу, пресс-секретарь Земана сказал, что придание огласки секретных сведений спецслужб исключило возможность "спокойно расследовать [данное] дело". "И мы не оказались бы в ситуации, в какой находимся теперь", - добавил он.

"Хочу подчеркнуть, что господин президент [Чехии] очень подробно информирован обо всей возникшей ситуации. Кажется, что решение, которое было избрано (высылка дипломатов - прим. ТАСС), было единственно возможным", - заявил Овчачек.

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Земан, МилошЧехияРоссияВысылка российских дипломатов из Чехии
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