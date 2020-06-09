СМИ: Эрдоган не исключает переговоров с Путиным по ситуации в Ливии

ТАСС, 9 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что не исключает возможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по текущей ситуации в Ливии.

"После переговоров с [президентом США Дональдом] Трампом в американо-турецких отношениях может начаться новый этап относительно [переходного] процесса [в Ливии], мы достигли соглашения по ряду вопросов. <...> В то же время, конечно, это [ситуацию в Ливии] будет необходимо обсудить с господином Путиным. У меня с ним также, возможно, будут переговоры", - отметил глава Турции, слова которого приводит агентство Anadolu.

Как сообщил ранее журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, Трамп и Эрдоган провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели ситуацию в Ливии, Сирии и Восточном Средиземноморье, а также ход борьбы с распространением нового коронавируса.

Ситуация в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. Позднее ЛНА неоднократно обвиняла Анкару в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке им на помощь сотен наемников из Сирии. Столичное правительство в свою очередь заявляет о том, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.