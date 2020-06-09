Министр юстиции США заявил, что принцу Эндрю не грозит экстрадиция в Соединенные Штаты

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр исключил вероятность того, что сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю будет экстрадирован в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление Барр сделал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в понедельник.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на адвокатов принца Эндрю, что он трижды предлагал американским властям помощь в качестве свидетеля по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Такое заявление было сделано после того, как прокуратура по Южному округу штата Нью-Йорк через Министерство внутренних дел Великобритании запросила дачу принцем показаний. Как утверждает прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман, принц Эндрю "неоднократно отвечал отказом на предложение назначить дату для дачи показаний", а также через адвокатов уведомлял американские власти о нежелании сотрудничать со следствием.

В интервью Fox News американскому министру юстиции был задан вопрос, грозит ли принцу Эндрю экстрадиция в США. "Не думаю, что стоит вопрос о том, чтобы передать его [в США], - указал Барр. - Вопрос, как мне кажется, в том, что он нужен нам, чтобы предоставить некоторые улики, это все, что я могу прокомментировать".

Принц Эндрю временно отказался от исполнения официальных обязанностей в ноябре прошлого года в связи со скандалом вокруг его связей с Эпштейном. Принц заявил тогда, что при необходимости готов оказать заинтересованным правоохранительным органам всю необходимую помощь в любых расследованиях, касающихся Эпштейна. Последний обвинялся властями США в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, а в августе прошлого года покончил с собой.

Заявление 59-летнего принца последовало после интервью вещательной корпорации Би-би-си, в котором он рассказал о своей дружбе с Эпштейном, а также опроверг утверждения о том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от членов окружения американского миллиардера. Принц подвергся резкой критике со стороны общественности после выхода программы в эфир. Его заподозрили в неискренности, а также упрекали в том, что он не выразил сочувствия девушкам, которых Эпштейн подвергал сексуальному насилию.