CNN: армия США может переименовать военные базы, названные в честь конфедератов

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций с демократами и республиканцами относительно возможного переименования военных баз, которые были названы в честь командующих армией конфедератов. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Он приводит заявление представителей сухопутных войск, в котором отмечается, что Маккарти "открыт для дискуссий по этому вопросу с участием представителей обеих партий". По сведениям телеканала, речь идет примерно о 10 военных базах и различных объектах. В их число могут входить базы Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) и Форт-Худ (штат Техас). В материале уточняется, что Маккарти также намерен провести консультации по данному вопросу с Белым домом и представителями местных властей.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США в 1861-1865 годах. Во время Гражданской войны (1861-1865 годы) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако некоторые символы конфедератов остались в южных штатах. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелась в стране с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании стражей порядка были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.