Отряды вооруженных людей вторглись на месторождение Эш-Шарара в Ливии

ТАСС, 9 июня. Группа неизвестных вооруженных людей ворвалась на территорию крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Эш-Шарара с требованием немедленно остановить добычу сырья. Об этом говорится в срочном заявлении Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, опубликованном во вторник на ее странице в Facebook.

"Национальная нефтяная корпорация подтверждает, что вооруженные отряды вторглись на месторождение Эш-Шарара и потребовали от сотрудников немедленно остановить добычу спустя несколько часов после возобновления производства", - говорится в сообщении.

Между тем руководство NOC предписало сотрудникам не подчиняться "никаким военным приказам, связанным с эксплуатацией и техническим обслуживанием [месторождения] в связи с недостаточной компетентностью и отсутствием представления о последствиях".

Как подчеркивается в заявлении, остановка нефтедобычи в результате вторжения вооруженных отрядов может привести "к крайне тяжелым последствиям для инфраструктуры месторождения и в целом для Ливии". В связи со случившимся NOC намерена в ближайшее время обратиться в соответствующие международные организации, такие как Интерпол, отмечается в сообщении.

По данным телеканала Al Hadath, члены вооруженных отрядов, совершивших вторжение, принадлежат к Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ситуация в Ливии

7 июня NOC Ливии объявила о возобновлении производства нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара. Как указали в NOC, производство нефти возобновится на уровне 30 тыс. баррелей в сутки. В корпорации отметили, что полностью добыча на Эш-Шараре восстановится в течение 90 дней. Добыча нефти на месторождении фактически прекратилась около пяти месяцев назад. Закрытие Эш-Шарары, по данным NOC, принесло стране убытки в размере более $5 млрд.

В середине января в Ливии прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце". Национальная корпорация вынуждена была объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. 19 января были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей в день. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении на них форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Несмотря на попытки международного сообщества подвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.