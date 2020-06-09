Сторонники Гуайдо уточнили, что в Венесуэле якобы замечен самолет Хафтара

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция утверждает, что Венесуэле замечен самолет командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, однако данных о том, что на его борту в страну якобы прибыл сам Хафтар, у оппозиционеров нет, вопреки ранее распространенным ими утверждениям. Об этом говорится в заявлении пресс-службы представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлоса Веккьо.

Ранее его пресс-служба опубликовала пресс-релиз, в котором утверждалось, что "Гуайдо предупредил 7 июня международное сообщество, что Халифа Хафтар прибыл в Венесуэлу".

Через несколько часов было распространено новое сообщение с уточненными формулировками. "В предыдущей версии этого пресс-релиза <...> утверждалось, что Халифа Хафтар прибыл в Венесуэлу. На сегодняшний день подтверждено, что в Венесуэле был замечен только его самолет", - говорится в нем.

В самом пресс-релизе был скорректирован только первый абзац, в котором теперь говорится, что "Хуан Гуайдо предупредил 7 июня международное сообщество, что самолет <...> Халифы Хафтара прибыл в Венесуэлу".

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.