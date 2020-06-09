Демократы потребовали у Эспера информацию о возможном возобновлении США ядерных испытаний

ТАСС, 9 июня. Группа демократов из Палаты представителей Конгресса направила письмо министру обороны Марку Эсперу и главе американского энергетического ведомства Дэну Бруйетту с просьбой предоставить информацию о возможном возобновлении ядерных испытаний. Текст послания был опубликован в понедельник на официальном сайте комитета по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса.

Законодатели также потребовали от министров ответить на связанные с указанной темой вопросы, охарактеризовав планы возобновления ядерных испытаний как "недальновидные и опасные". "Мы запрашиваем предоставление следующей информации и документов до 22 июня, - говорится в письме. - Мы также запрашиваем проведение брифинга для ответов [по теме возможных испытаний] в срок до 25 июня".

Письмо было подписано главой комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ от штата Вашингтон), председателем подкомитета по стратегическим вооружениям Джимом Купером (демократ от штата Теннесси), главой комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нитой Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк) и некоторыми другими конгрессменами.

Сенатор-демократ Рон Уайден (от штата Орегон) и конгрессмен Билл Фостер (демократ от штата Иллинойс), пишет газета The Hill, также направили на имя президента Дональда Трампа, Эспера и Бруйетта письмо, в котором назвали возможное возвращение к ядерным испытаниям "отказом от лидерства США в научной сфере и ослаблением способности сделать мир более безопасным для жизни". Отмечается, что коллективное письмо было подписано еще 80 членами Сената и Палаты представителей Конгресса.

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. По ее сведениям, этот вопрос поднимался 15 мая на встрече представителей ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Какие-либо договоренности тогда достигнуты не были, однако один из чиновников сообщил изданию, что данный вопрос продолжает обсуждаться.

Позднее газета Defense News со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя помощника главы Пентагона Дрю Уолтера проинформировала, что США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если глава государства отдаст соответствующее распоряжение.