Сеул призывает Пхеньян сохранить каналы связи между Югом и Севером

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Республика Корея призывает КНДР не закрывать существующие каналы связи между двумя странами. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель министерства объединения.

"Эти телефонные линии между Югом и Севером являются основным инструментом поддержания связи и должны быть сохранены в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - подчеркнул чиновник. Он отметил, что Сеул намерен и впредь придерживаться всех межкорейских соглашений и "прилагать усилия для достижения мира и процветания на всем Корейском полуострове".

Северокорейское агентство ЦТАК во вторник объявило, что власти КНДР вскоре заблокируют все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями на Север антиправительственных агитационных листовок.

По данным южнокорейского министерства объединения, КНДР на этом фоне с утра вторника игнорирует телефонные звонки южнокорейских представителей в межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Министерство национальной обороны Республики Корея также сообщило о том, что не смогло связаться с представителями командования ВС КНДР по двум телефонным линиям, используемые военными для предотвращения вооруженных инцидентов в районе границы и оперативного решения вопросов, связанных с безопасностью.