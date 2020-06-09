Республиканцы США намерены представить предложения о новых санкциях против РФ, КНР и Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Группа законодателей из числа республиканцев в Палате представителей Конгресса намерена во вторник представить предложения, касающиеся введения новых санкций в отношении России, Китая и Ирана, а также ограничений на помощь Ливану. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Fox Business конгрессмен Грег Стьюби (от штата Флорида).

На вопрос о том, планируют ли законодатели опубликовать свои предложения на этой неделе, он ответил: "Да, предполагается, что их представят завтра [во вторник]". По словам Стьюби, предложения республиканцев касаются "новых санкций" и "подходов в сфере внешней политики к России, Китаю и Ирану".

На вопрос о том, почему республиканцы решили выступить с этими инициативами именно сейчас, законодатель ответил: "Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает в октябре. Мы, разумеется, не считаем, что Китай и Россия должны поставлять вооружения иранским властям".

Конгрессмен сообщил, что республиканцы намерены предложить ряд мер, призванных затруднить экономическое сотрудничество между Ираном и Ираком. По словам Стьюби, республиканцы также рекомендуют ограничить предоставление американской помощи Ливану. "Иран не должен иметь возможности получить 800 млн долларов в рамках контракта с Ираком", - пояснил республиканец. Он также выступил с утверждением, что часть средств, которые США предоставляют Ливану, в итоге поступают шиитскому движению "Хезболлах".

Журналист Fox Business отметила, что, по словам источников телеканала, республиканцы в Конгрессе США, в частности, намерены представить на этой неделе "крупнейший в истории пакет санкций против Ирана".