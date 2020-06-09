AP: суд Ричмонда приостановил на 10 дней демонтаж памятника генералу Ли

ТАСС, 9 июня. Суд города Ричмонд (штат Вирджиния) запретил в течение 10 дней демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870). Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (АР).

5 июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм (демократ) объявил о решении демонтировать памятник генералу Ли, объяснив это тем, что в 2020 году нельзя относиться "с почетом к системе, которая основывалась на купле и продаже взятых в рабство людей". Губернатор распорядился снять памятник с постамента и поместить его в специальное хранилище.

Причиной публикации временного запрета, пишет агентство, стал иск, поданный жителем Вирджинии Уильямом Грегори. Как следует из постановления суда, штат в марте 1890 года стал участником соглашения, согласно которому принял статую, постамент и землю, на которой они находились, и обязался их "добросовестно охранять" и "трепетно защищать". В суде также подчеркнули, что в интересах общественности полностью разобраться в деле до того, как статуя будет демонтирована.

Представитель Нортэма заявила, что администрация изучает постановление суда Ричмонда. "Губернатор Нортэм по-прежнему намерен убрать вызывающий разногласия символ из столицы Вирджинии, и мы уверены в том, что он имеет право сделать это", - приводит ее заявление АP.

Монумент в настоящее время находится Моньюмент-авеню - центральной улице города, где установлены многочисленные памятники военачальникам американского рабовладельческого Юга. Сам город Ричмонд во времена Гражданской войны в США (1861-1865) являлся столицей Конфедерации.

Беспорядки в Ричмонде

В ночь на 31 мая участники беспорядков, спровоцированных смертью темнокожего американца Джорджа Флойда, нарисовали оскорбительные надписи на многих монументах политическим лидерам и военачальникам Конфедерации в Ричмонде, в том числе на памятнике генералу Роберту Ли, мемориалах генералу Томасу Джексону (1824-1863), а также единственному президенту КША Джефферсону Дэвису (1808-1889). От огня пострадало здание организации "Объединенные дочери Конфедерации", которая более ста лет назад занималась возведением этих монументов. Мэр Ричманда Левар Стоуни ввел в административном центре штата комендантский час.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

В ряде штатов в последние дни проходят массовые протесты и беспорядки после смерти Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.