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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Глава Минюста США заявил, что Трампу во время протестов рекомендовали укрыться в бункере

Ранее американский лидер заявил, что находился в убежище в течение "очень непродолжительного времени"

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США во время протестов у Белого дома в конце мая рекомендовали американскому президенту Дональду Трампу укрыться в подземном бункере. Об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью журналистам телеканала Fox News, которое было показано в эфире в понедельник.

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"Все было так плохо, что Секретная служба США рекомендовала президенту спуститься в бункер", - сказал он. "Мы не можем допускать в стране такого", - подчеркнул министр.

О том, что Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома в ночь на 30 мая, сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на источники. Сам президент США в интервью журналистам Fox News 3 июня не подтвердил эту информацию. Он сказал, что "спускался туда в течение дня". Трамп заверил, что находился в убежище в течение "очень непродолжительного времени" и главным образом "для инспекции".

Теги
СШАТрамп, ДональдБарр, УильямБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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