Глава Минюста США заявил, что Трампу во время протестов рекомендовали укрыться в бункере

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США во время протестов у Белого дома в конце мая рекомендовали американскому президенту Дональду Трампу укрыться в подземном бункере. Об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью журналистам телеканала Fox News , которое было показано в эфире в понедельник.

"Все было так плохо, что Секретная служба США рекомендовала президенту спуститься в бункер", - сказал он. "Мы не можем допускать в стране такого", - подчеркнул министр.

О том, что Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома в ночь на 30 мая, сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на источники. Сам президент США в интервью журналистам Fox News 3 июня не подтвердил эту информацию. Он сказал, что "спускался туда в течение дня". Трамп заверил, что находился в убежище в течение "очень непродолжительного времени" и главным образом "для инспекции".