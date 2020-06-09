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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гражданина Ирана приговорили к смерти за предоставление ЦРУ информации о Сулеймани

Махмуд Мусави Маджд предоставлял информацию о местонахождении генерала

ТЕГЕРАН, 9 июня. /ТАСС/. Иранские власти приговорили к смертной казни гражданина, который подозревается в сотрудничестве с ЦРУ и израильской службой внешней разведки "Моссад" и предоставлении информации о местоположении генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

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"Махмуд Мусави Маджд был связан с ЦРУ и "Моссадом" <...> и занимался за долларовое вознаграждение шпионажем за Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)", - цитирует его слова агентство Mehr. Исмаили добавил, что "этот человек передал врагам местоположение Сулеймани".

По словам представителя судебных властей, "Маджд был приговорен к смертной казни, и скоро приговор будет приведен в исполнение".

 

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