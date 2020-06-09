{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Шесть человек задержали в Иране по делу о сбитом в январе самолете

Троих отпустили под залог, остальные остаются под стражей

ТЕГЕРАН, 9 июня. /ТАСС/. Иранские власти задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране. Об этом заявил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек", - приводит его словам агентство FARS. Исмаили добавил, что "трое из этих людей были отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей".

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем
Оценку его личности должно дать время, отметил президент Украины
Читать полностью