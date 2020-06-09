Шесть человек задержали в Иране по делу о сбитом в январе самолете

ТЕГЕРАН, 9 июня. /ТАСС/. Иранские власти задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране. Об этом заявил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек", - приводит его словам агентство FARS. Исмаили добавил, что "трое из этих людей были отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей".

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.