Законопроект Зеленского допускает возможность изменения территории страны на референдуме

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским, предполагает возможность вынесения на общегосударственное голосование вопроса об изменении территории страны. Об этом сказано в проекте закона, опубликованном на сайте Верховной рады во вторник.

"Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, XIII Конституции Украины, общегосударственного значения, об изменении территории Украины, о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями", - сказано в документе. Указанная норма также содержалась в законе "О всеукраинском референдуме" от 2012 года, однако Конституционный суд страны в 2018 году признал этот закон не соответствующим Конституции Украины.