Прокуратура Нидерландов пояснила, почему была отвергнута версия взрыва на борту MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 июня. /ТАСС/. Результаты исследования тел погибших членов экипажа, а также данные с речевых самописцев и характер повреждений на обломках малайзийского Boeing, сбитого над Украиной в 2014 году, не позволяют сделать вывод о том, что взрыв произошел внутри самолета. Об этом сообщил на слушаниях во вторник голландский прокурор Тейс Бергер.

"С самого начала расследования не было указаний на то, что взрыв произошел на борту самолета и привел к его падению. Однако, мы расследовали это направление, чтобы не исключать этот сценарий", - заявил он.

По его словам, одной из причин стали сообщения в открытых источниках о якобы планировавшемся взрыве. Бергер отметил, что в ходе реконструкции событий, предшествовавших вылету рейса MH17 из аэропорта Схипхол, по записям с камер наблюдения и анализу данных о багаже пассажиров не было выявлено никаких отклонений от нормы.

Прокурор рассказал, что криминалисты, обследовавшие тела погибших членов экипажа, обнаружили в них стальные фрагменты со следами оплавившегося стекла кабины пилотов. "Эти металлические фрагменты пробили стекло до того, как попали в тело жертв и это могло произойти только в случае внешнего взрыва", - пояснил он.

Дополнительно эксперты проанализировали данные с речевого самописца, которые позволили установить местоположение эпицентра взрыва и выяснили, что он мог быть слева, несколько выше уровня кабины пилотов. Исследование обломков фюзеляжа, проведенное Нидерландским институтом криминалистики (NFI), также показало, что повреждения на внешней стороне не могли быть получены в результате воздействия изнутри. Их выводы были подкреплены полевым испытанием взрыва ракеты "Бук", проведенным на территории Украины.

"Промежуточный вывод таков: можно исключить версию взрыва на борту самолета в качестве причины крушения и нет необходимости продолжать расследование в данном направлении. Записи речевого самописца, анализ повреждений, проведенный Советом по безопасности Нидерландов, и выводы NFI могут быть совместимы только с версией внешнего взрыва, а не взрыва на борту", - заключил Бергер.