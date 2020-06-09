Прокуратура Нидерландов считает, что MH17 не мог быть сбит военным самолетом

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 июня. /ТАСС/. Голландская прокуратура считает, что малайзийский Boeing, потерпевший крушение на Украине в июле 2014 года, не мог быть сбит военным самолетом. С соответствующим заявлением выступил в ходе слушаний во вторник голландский прокурор Вард Фердинандуссе.

"Вопрос, мог ли Boeing быть сбит военным самолетом, был изучен с различных углов, - отметил он. - Многие источники показали, что такой сценарий развития событий был невозможен. Самая важная и объективная информация была получена в результате анализа данных радаров, речевых самописцев, переговоров российских и украинских диспетчеров и результатов судебной экспертизы, проведенной рядом независимых экспертов".

"Прокуратура считает, что этот сценарий был изучен в полной мере, и атака с воздуха не могла привести к крушению MH17, - подчеркнул Фердинандуссе. - Эти выводы основываются на том, что данные первичных радаров не зафиксировали наличие других самолетов в воздушном пространстве в момент крушения рейса MH17, что ущерб не мог быть нанесен военным самолетом и что атака военного самолета не подтверждается информацией, полученной с речевых самописцев. А это делает продолжение расследования данного сценария нецелесообразным".

Выступление прокурора проходило в рамках очередного блока слушаний по делу MH17, носящих по большей части технический характер. В его рамках прокуратура должна сделать всеобъемлющую презентацию своего расследования, после чего защите будет предоставлена возможность запросить дополнительные следственные действия по делу.

Независимые журналисты не согласны

Однако ряд независимых журналистов придерживается иного мнения. Так, два дня назад платформа для независимых журналистов Bonanza Media опубликовала на YouTube новый видеоролик со свидетельствами очевидцев, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.

"Сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты, - рассказал, в частности, очевидец по имени Борис. - Видел один, точно видел. Второй, как бы слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло. Минуты две прошло, над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след. От чего - не знаю. Но он был как бы горизонтально <...> И увидел, уже из-за облаков падал самолет. Падал, как листья с дерева".