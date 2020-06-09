Главы МИД РФ и Казахстана обсудили подготовку визита Токаева в Москву

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и его российский коллега Сергей Лавров обсудили в режиме видео-конференц-связи подготовку к визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы МИД Казахстана.

"Обсуждены вопросы по подготовке предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - указывается в сообщении.

Тлеуберди и Лавров также рассмотрели вопросы подготовки к проведению в ноябре этого года в казахстанском городе Кокшетау XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства в политической, экономической областях, в том числе в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом направлениях. Собеседники также рассмотрели вопросы кооперации по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН", - уточнили в пресс-службе.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в качестве почетного гостя.