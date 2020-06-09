Дипломаты Греции и России обсудили греческое председательство в Совете Европы

АФИНЫ, 9 июня. /ТАСС/. Первый замглавы греческого внешнеполитического ведомства Мильтиадис Варвициотис и заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудили во вторник по телефону приоритеты председательства Греции в Комитете министров Совета Европы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД Греции.

"Приоритеты председательства Греции в Совете Европы были в центре телефонного разговора, состоявшегося сегодня между первым заместителем министра иностранных дел Мильтиадисом Варвициотисом и заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко. Замминистра иностранных дел России поздравил Варвициотиса с началом греческого председательства и выразил желание российской стороны внести свой вклад в успех председательства Греции", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД Греции, Варвициотис в ходе беседы попросил о "возвращении архивов греческой еврейской общины, которые были похищены нацистами во время Второй мировой войны и в настоящее время находятся в России".

Председательство в Комитете министров Совета Европы перешло к Греции от Грузии 15 мая. Как отметили в этой связи в МИД Греции, центральными темами в рамках председательства для Афин станет "защита человеческой жизни и общественного здоровья в контексте пандемии, эффективное управление кризисом в области здравоохранения при полном уважении прав человека, принципов демократии и верховенства закона". Кроме того, особое внимание будет уделяться вопросам образования и демократической культуры в эпоху цифровых технологий, а также обеспечению прав и возможностей детей, в том числе беженцев, и вызовам, связанным с изменением климата.

По сообщению МИД Греции, сессию Комитета министров Совета Европы планируется провести в Афинах 4 ноября, а 16-18 ноября в Страсбурге должен состояться Всемирный форум демократии. Греция передаст председательство Германии 18 ноября.