NYT: сбои на избирательных участках затруднили проведение праймериз в Джорджии

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Неполадки на избирательных участках вызвали трудности в проведении первичных выборов (праймериз) в американском штате Джорджия. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По ее данным, на некоторых избирательных участках в столице штата городе Атланта, а также в некоторых других городах, нарушена работа новых моделей автоматических урн для голосования. В связи с этим значительно снижена пропускная способность избирательных участков, на многих из них выстроились длинные очереди.

Газета подчеркивает, что ранее около 1 млн жителей Джорджии отдали свой голос по почте после того, как губернатор штата в условиях пандемии нового коронавируса распорядился предоставить такую возможность всему населению. При этом, как уточняет издание, некоторые предпочли заранее принять участие в выборах на участках для досрочного голосования, где также наблюдались неполадки в работе автоматизированных систем.

Праймериз Демократической партии проводятся во вторник в Джорджии и Западной Вирджинии. Голосование на них было перенесено с 24 марта и 12 мая соответственно из-за пандемии. По их итогам будут распределены голоса 105 и 28 делегатов Национального съезда Демократической партии США.

В минувшую пятницу бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился 1 991 голосом делегатов предстоящего съезда, что необходимо было для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. К настоящему моменту, по оценкам The New York Times, Байден располагает голосами 2 011 делегатов съезда. После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса 8 апреля у Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.