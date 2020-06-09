Власти Турции снимают значительную часть введенных из-за коронавируса ограничений

ТАСС, 9 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о снятии ряда серьезных ограничений, введенных властями из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление президента, сделанное во вторник после заседания кабинета министров.

"Мы оценили текущую ситуацию и сообщаем о результатах. Полностью снимается запрет на выход на улицу лиц младше 18 лет. Лица старше 65 лет смогут выходить на улицу с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, театры, выставочные залы будут работать на определенных условиях с 1 июля", - сказал Эрдоган. С 1 июля также будут открыты свадебные салоны. Кроме того, время работы ресторанов, кафе и столовых продлевается до полуночи.

Он также сообщил, что "ученые из Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) смогли успешно синтезировать препарат "Фавипиравир" для лечения Covid-19".

В конце мая власти страны приняли решение с 1 июня снять запрет на передвижение между городами, а также открыть пляжи и национальные парки. С начала лета заработали рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 172 тыс., умерли 4 729 человек, выздоровели 144 598 пациентов.