СМИ: Пентагон не уведомил в срок Конгресс о тратах на военных в связи с протестами

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США не уведомило Конгресс в установленные сроки о потраченных из госбюджета средствах на переброску военнослужащих в американскую столицу и ее пригороды в связи с акциями протеста. Об этом сообщил во вторник журнал Foreign Policy.

На прошлой неделе семь сенаторов-демократов обратились к министру обороны Марку Эсперу с просьбой до вечера 8 июня предоставить соответствующую информацию. "Применение президентом военной силы против мирно протестующих американских граждан очевидно неконституционно", - отмечается в письме.

По данным журнала, оборонное ведомство получило это письмо, но не стало на него отвечать. "Мы работаем над ответом сенаторам и ответим им непосредственно", - отметила официальный представитель министерства Джессика Максвелл.

Как сообщила во вторник информационная служба McClatchy, новый коронавирус был обнаружен у военнослужащих Национальной гвардии в США, которые находились во время протестов в Вашингтоне. Большинство демонстрантов во время митингов пренебрегали рекомендациями специалистов в связи с распространением инфекции.

На прошлой неделе Эспер отдал распоряжение об отзыве на базы дислокации всех оставшихся военных, которые ранее были переброшены в окрестности американской столицы для возможной помощи в поддержании порядка в условиях протестов. Президент США Дональд Трамп также распорядился начать вывод из Вашингтона сил нацгвардии, направленных туда из-за беспорядков.

Использование ВС внутри страны

Ранее телекомпания NBC сообщала, что американский лидер рассматривал возможность отправить в отставку Эспера из-за разногласий по поводу протестов, но передумал, так как не хочет санкционировать перестановки в правительстве перед выборами в начале ноября. Министр во время брифинга в Пентагоне в среду выступил против применения в связи с протестами закона о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Трамп неоднократно заявлял о готовности при необходимости воспользоваться этим законом. Демократы в письме также интересовались данной позицией министра и самим инцидентом.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.