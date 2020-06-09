Трамп выделит $2,96 млрд на помощь бездомным и тем, кто может лишиться дома из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $2,96 млрд на помощь бездомным, а также тем, кто может остаться без крыши над головой из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.

"Я выделяю $2,96 млрд <...> для поддержки бездомных американцев и тех, кто рискует стать бездомным из-за потери работы или зарплаты, а также болезни вследствие COVID-19 [вызываемое новым коронавирусом заболевание]. Мы заботимся о самых уязвимых гражданах нашей страны", - написал он во вторник на своей странице в Twitter.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 111 тыс. человек. Многие американские граждане из-за введенных в стране санитарных ограничений и приостановки предприятий лишились работы.

В мае власти штатов начали постепенно смягчать ограничительные меры. Минтруд США сообщил, что уровень безработицы в стране за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось в этот месяц на 2,5 млн. В апреле уровень безработицы составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. По мнению экспертов, уровень безработицы в США останется высоким в связи с тем, что такие рекомендации, как социальное дистанцирование, остаются в силе.