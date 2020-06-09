Источник: задержанные в Ливии россияне больше не сидят в тюрьме

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей россияне Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, задержанные в 2019 году в Ливии, больше не находятся в тюрьме, их переселили на виллу, расположенную в ливийской столице. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в Триполи.

"В конце минувшей недели глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж летал в Стамбул. В одном самолете с ним находились и Шугалей, и Суэйфан. Но уже в понедельник Саррадж и оба россиянина вернулись в Ливию", - сказал источник.

"В настоящее время Шугалей и Суэйфан проживают на вилле в Триполи. Они больше не в тюрьме. Они живут в хороших условиях. Их кормят, охраняют. Все в порядке", - сообщил он.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в мае 2019 года в Ливии. Ранее генеральная прокуратура властей в Триполи обвинила россиян по нескольким пунктам, в том числе во вмешательстве во внутренние дела и выборы Ливии, ведении в стране общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности.

Кроме того, генеральная прокуратура считала, что россияне ездили в места, которые им нельзя было посещать.