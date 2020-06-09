Главы МИД ФРГ, Франции, Италии и дипломатии ЕС призвали немедленно остановить бои в Ливии

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Все стороны конфликта в Ливии и действующие там иностранные игроки должны немедленно прекратить военные операции и принять конструктивное участие в переговорах в формате "5+5" (совместного военного комитета). Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии Хайко Мааса, Франции Жан-Ива Ле Дриана, Италии Луиджи Ди Майо и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и главы МИД Германии, Франции и Италии настоятельно призывают все стороны в Ливии и международных игроков немедленно прекратить все военные операции и принять конструктивное участие в переговорах в формате "5+5" на основе проекта соглашения о прекращении огня от 23 февраля", - говорится в заявлении, которое распространило во вторник внешнеполитическое ведомство ФРГ.

"Эти усилия должны побудить все стороны договориться в формате "5+5" по соглашению о перемирии, включая вывод всех иностранных сил и наемников, а также всей доставленной в нарушение эмбарго ООН военной техники из всех частей Ливии", - отмечается в заявлении. "Все стороны должны внести конструктивный вклад в проводимые под эгидой ООН внутриливийские переговоры, чтобы проложить путь к всеобъемлющему политическому соглашению в соответствии с параметрами, согласованными в Берлине", - подчеркнули Маас, Ле Дриан, Ди Майо и Боррель.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.