СМИ: тестовый образец гиперзвуковой ракеты уничтожен в ходе испытаний в США

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Тестовый образец гиперзвуковой американской ракеты, разрабатываемой по заказу Пентагона, был уничтожен в США в ходе испытаний. Об этом сообщил во вторник на своем сайте журнал Aviation Week.

По его данным, ракета, предположительно, была разработана корпорацией Lockheed Martin по программе гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем, инициированной Управлением перспективных научно-исследовательских проектов Министерства обороны США. Журнал отмечает, что выполнение программы, в рамках которой гиперзвуковые ракеты разрабатывают Lockheed Martin и Raytheon, отстает от плана на несколько месяцев.

Как утверждает Aviation Week, в ходе испытаний тестовый экземпляр ракеты отделился от бомбардировщика B-52, что не было предусмотрено планом. Бомбардировщик входит в 419-ю эскадрилью летных испытаний авиабазы ВВС США Эдвардс в штате Калифорния. По сведениям журнала, отделение ракеты произошло над сушей, хотя, как указывают источники "Авиэйшен уик", испытания планировалось проводить над Тихим океаном.

Журнал подчеркивает, что в Управлении перспективных научно-исследовательских проектов не комментируют инцидент, ссылаясь на то, что детали подобных испытаний засекречены. По данным Aviation Week ведется расследование.

Гиперзвуковые разработки в США

В последние месяцы в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что США отстали от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. Министр обороны страны Марк Эспер 7 декабря 2019 года признавал, что США оказались "в роли догоняющего". Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных реализуются девять проектов. На текущий год назначены летные испытания четырех прототипов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он также подчеркнул, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.