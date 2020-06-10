Власти Джорджии начали расследование из-за длинных очередей на праймериз

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Вице-губернатор штата Джорджия Брэд Раффенспергер возбудил расследование причин задержек в проведении во вторник голосования на первичных выборах (праймериз) в этом штате. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

Вице-губернатор назвал неприемлемой ситуацию на участках в округах Фултон и Декалб, в состав которых территориально входит крупный город Атланта. "Мой офис начал расследование, чтобы установить, что властям этих двух округов необходимо сделать для решения возникших сейчас проблем перед выборами [президента США] в ноябре", - отметил он. Разбирательство по поводу причин нарушений, зарегистрированных во время праймериз во всем штате и в округе Фултон, в частности, начал спикер нижней палаты законодательного собрания Джорджии Дэвид Рэлстон.

Ведущие СМИ страны сообщают о длинных очередях, выстроившихся к избирательным участкам в различных районах Джорджии. Моника Хикмен пожаловалась CNN на то, что из-за неполадок в работе автоматических урн для голосования она смогла проголосовать лишь через два часа после явки на участок. Вице-губернатор назвал главными причинами проблем недостаточный опыт сотрудников на участках, а также меры предосторожности, принятые из-за пандемии коронавируса. Речь идет, в частности, о предпочтении, отданном заочному голосованию по почте.

По данным, размещенным на сайте вице-губернатора, который отвечает за проведение праймериз в Джорджии, заочно в этом штате проголосовали более 1,033 млн человек. Из них 810 024 - по почте. Их бюллетени должны поступить в избиркомы на местах для обработки не позднее 19:00 вторника (02:00 мск среды).

Праймериз Демократической партии проводятся во вторник в Джорджии и Западной Вирджинии. Голосование на них было перенесено с 24 марта и 12 мая соответственно из-за пандемии. По их итогам будут распределены голоса 105 и 28 делегатов Национального съезда Демократической партии США.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился 1 991 голосом делегатов предстоящего съезда, что необходимо было для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа и планируется в Милуоки (штат Висконсин). Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.