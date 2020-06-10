Власти Буэнос-Айреса попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /ТАСС/. Власти аргентинской столицы обратились к России и другим странам за помощью в обеспечении средствами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "На правительственном уровне таких обращений не было, но было обращение ко мне от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов для борьбы с коронавирусом. Но думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам", - сказал Феоктистов журналистам. "Об этом обращении было доложено в Москву, и насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается", - добавил посол. По его словам, власти Буэнос-Айреса сообщили, что нуждаются в средствах защиты для медиков, тестах и аппаратах искусственной вентиляции легких.

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Говоря о взаимодействии с властями Аргентины по другим темам, Феоктистов отметил, что "диалог продолжается, хотя и в онлайн-формате". "Есть темы, по которым мы продолжаем насыщенный диалог. Это прежде всего Венесуэла, разоружение, ряд других тем", - добавил посол. Он также выразил надежду, что, когда все карантинные меры будут сняты, президент Аргентины Альберто Фернандес, глава МИД Фелипе Сола, вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер и председатель нижней палаты парламента Серхио Масса, получившие приглашение посетить Россию, приедут в страну с официальным визитом. Трудности из-за карантина при голосовании по Конституции РФ Феоктистов также отметил, что строгие карантинные меры могут помешать россиянам, находящимся на территории южноамериканской страны, принять участие в голосовании по поправке к Конституции РФ, назначенном на 1 июля. "Если эта поездка в посольство не будет нарушать ограничений, которые введены в Буэнос-Айресе, а здесь они одни из самых жестких, то тогда граждане смогут проголосовать. Если это будет нарушением, то тогда, конечно же, они не смогут проголосовать", - сказал он журналистам. По словам Феоктистова, в посольстве уже создана избирательная комиссия. Ее работу осложняет тот факт, что на прошлой неделе карантин в Аргентине был продлен до 28 июня. "Таким образом, у нас остается буквально три дня для того, чтобы понять, в каком формате мы сможем провести голосование. Пока мы настроены на то, что карантинные ограничения не должны помешать нашим гражданам проголосовать", - сказал посол. Феоктистов также сообщил, что в ближайшие дни посольство обратится в МИД Аргентины, чтобы уведомить власти страны о планах проведения голосования в здании дипмиссии. "Но не все зависит от нас", - подчеркнул посол. 3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в республике выявлено более 23 тыс. случаев инфицирования, умерли 698 заразившихся. С 20 марта в Аргентине был введен общий карантин. 4 июня президент страны объявил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов и сохранении строгих ограничений на нахождение на улице в Буэнос-Айресе. Вывозные рейсы

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