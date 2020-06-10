Власти Буэнос-Айреса попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /ТАСС/. Власти аргентинской столицы обратились к России и другим странам за помощью в обеспечении средствами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"На правительственном уровне таких обращений не было, но было обращение ко мне от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов для борьбы с коронавирусом. Но думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам", - сказал Феоктистов журналистам. "Об этом обращении было доложено в Москву, и насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается", - добавил посол. По его словам, власти Буэнос-Айреса сообщили, что нуждаются в средствах защиты для медиков, тестах и аппаратах искусственной вентиляции легких.
Говоря о взаимодействии с властями Аргентины по другим темам, Феоктистов отметил, что "диалог продолжается, хотя и в онлайн-формате". "Есть темы, по которым мы продолжаем насыщенный диалог. Это прежде всего Венесуэла, разоружение, ряд других тем", - добавил посол. Он также выразил надежду, что, когда все карантинные меры будут сняты, президент Аргентины Альберто Фернандес, глава МИД Фелипе Сола, вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер и председатель нижней палаты парламента Серхио Масса, получившие приглашение посетить Россию, приедут в страну с официальным визитом.
Трудности из-за карантина при голосовании по Конституции РФ
Феоктистов также отметил, что строгие карантинные меры могут помешать россиянам, находящимся на территории южноамериканской страны, принять участие в голосовании по поправке к Конституции РФ, назначенном на 1 июля.
"Если эта поездка в посольство не будет нарушать ограничений, которые введены в Буэнос-Айресе, а здесь они одни из самых жестких, то тогда граждане смогут проголосовать. Если это будет нарушением, то тогда, конечно же, они не смогут проголосовать", - сказал он журналистам.
По словам Феоктистова, в посольстве уже создана избирательная комиссия. Ее работу осложняет тот факт, что на прошлой неделе карантин в Аргентине был продлен до 28 июня. "Таким образом, у нас остается буквально три дня для того, чтобы понять, в каком формате мы сможем провести голосование. Пока мы настроены на то, что карантинные ограничения не должны помешать нашим гражданам проголосовать", - сказал посол.
Феоктистов также сообщил, что в ближайшие дни посольство обратится в МИД Аргентины, чтобы уведомить власти страны о планах проведения голосования в здании дипмиссии. "Но не все зависит от нас", - подчеркнул посол.
3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в республике выявлено более 23 тыс. случаев инфицирования, умерли 698 заразившихся. С 20 марта в Аргентине был введен общий карантин. 4 июня президент страны объявил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов и сохранении строгих ограничений на нахождение на улице в Буэнос-Айресе.
Вывозные рейсы
Российский посол сообщил, что около 50 россиян, обратившихся в посольство РФ в Аргентине из-за введенных в связи с пандемией ограничений на авиасообщение, не воспользовались вывозным рейсом авиакомпании Azur Air и остаются на территории южноамериканской республики.
"Оставшихся можно разделить на две группы. Первая группа - это 14 человек, которые раньше уверяли нас, что заинтересованы в том, чтобы вылететь, но потом отказались. Вторая - люди, которые хотя и звонили в посольство и были нами зафиксированы как граждане, которые оказались заблокированными в Аргентине, никогда нам не говорили, что хотели бы улететь. В общей сложности эти две группы составляют 50 человек", - сказал посол журналистам и допустил, что россиян в Аргентине может еще больше, так как не все обращались в посольство.
"Мы считаем, что 220 человек, которые поднялись на борт в Аргентине, - это практически все, кто реально хотел улететь", - отметил Феоктистов. При содействии посольства на рейс попали в том числе 19 россиян, которые находились в отдаленных от Буэнос-Айреса провинциях. Им помогли с поиском транспорта и выдали необходимые документы для прохождения блокпостов, поскольку дорожное и воздушное сообщение между регионами Аргентины ограничено. По такой же схеме при активном участии посольств РФ в Боливии, Уругвае и Парагвае в аэропорт Буэнос-Айреса были доставлены 28 россиян, застрявших в этих странах.
Как отметил Феоктистов, среди поднявшихся на борт самолета, улетевшего 5 июня, были две школьницы и 11 грудных младенцев, которые родились в Аргентине. "Эти дети по большей части не имели аргентинских паспортов, потому что соответствующие службы находятся на карантине, мы сделали им российские паспорта и договорились, что их выпустят по ним", - сказал посол.
"К сожалению, были люди, которые отказались, уже зная о самом рейсе, буквально в последний момент", - отметил Феоктистов. По его словам, в Аргентине, в частности, осталась семья из шести человек, которым посольство оказывало помощь с покупкой еды. "Осуждать кого-то сложно, у всех своя ситуация", - добавил он и отметил, что 30-часовой рейс с промежуточными посадками в Чили и на Кубе был "непростым испытанием, особенно для родителей с детьми".
"Наши граждане все равно остаются нашими гражданами, поэтому мы продолжим с ними [оставшимися в Аргентине] взаимодействовать, если такое взаимодействие им будет нужно," - подчеркнул Феоктистов. Информации, что в Аргентину может быть организован еще один вывозной рейс, пока нет. "Скорее уже восстановится коммерческое пассажирское авиасообщение, и тогда они смогут вылететь регулярными рейсами", - добавил посол.