Конгрессмены-республиканцы призвали Трампа отказаться от вывода части войск США из ФРГ

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американские конгрессмены-республиканцы во вторник призвали президента страны Дональда Трампа отказаться от предложений вывести часть воинского контингента США из Германии. Об этом сообщила пресс-служба комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Старший республиканец комитета Мэк Торнберри и еще 21 один член комитета из числа республиканцев сегодня (во вторник - прим. ТАСС) написали президенту Трампу письмо, призвав его отклонить предложения сократить численность американских сил в Германии на 9,5 тыс. и ограничить число [американских] военнослужащих, одновременно находящихся в Германии, до 25 тыс., о которых сообщалось ранее", - говорится в сообщении.

"Мы считаем, что такой шаг серьезно навредит национальной безопасности США, а также в ущерб нам укрепит позиции России", - отмечается в письме.

В пятницу агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя США высокого ранга, сообщило, что Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Согласно этим данным, из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено около 34,5 тыс. военнослужащих США. По сведениям Reuters, часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге в понедельник сообщила журналистам, что у администрации США в настоящее время нет официальных объявлений относительно вывода американских сил из Германии.