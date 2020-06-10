Боливийские депутаты одобрили перенос президентских выборов на 6 сентября

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Боливии во вторник одобрила законопроект, позволяющий провести президентские выборы 6 сентября, как это ранее предложил Высший избирательный суд (ВИС). Об этом сообщила пресс-служба Палаты депутатов.

"Выслушав доводы председателя Сальвадора Ромеро, который пришел на заседание, чтобы объяснить преимущества законопроекта, направленного судом, депутаты абсолютным большинством одобрили предложение, которое меняет вторую статью закона 1297 "О переносе всеобщих выборов", - говорится в сообщении.

Согласно одобренному депутатами законопроекту, для проведения выборов отведен "максимальный срок в 127 дней, отсчитывая от 3 мая 2020 года, то есть до 6 сентября этого года". Теперь документ отправляется на рассмотрение Палаты сенаторов.

Досрочные президентские выборы в Боливии изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако и.о. главы государства Жанин Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.

2 июня Высший избирательный суд предложил назначить президентские и парламентские выборы на 6 сентября.

Политическая ситуация в Боливии

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий президент. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию.