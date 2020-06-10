Абэ заявил, что Япония возьмет на себя инициативу по разработке заявления G7 по Гонконгу

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Япония намерена взять на себя инициативу по разработке совместного заявления Группы семи о ситуации вокруг Гонконга в связи с решением Пекина подготовить законопроект о национальной безопасности на территории. Об этом заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

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"Япония намерена взять на себя инициативу в G7, исходя из необходимости публикации единого заявления, основанного на принципе "одна страна - две системы", - сказал он, отвечая на вопрос оппозиционного депутата о том, будет ли "семерка" единым образом реагировать на ситуацию вокруг Гонконга.

В понедельник газета Yomiuri со ссылкой на источники в японском МИД сообщила, что внешнеполитические ведомства стран "семерки" согласовывают текст возможного совместного заявления, в котором предполагается потребовать от Пекина пересмотреть решение о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей приняло резолюцию о выработке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса специального района и обещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.

В Пекине обуславливают важность и безотлагательность разработки закона ростом угроз для национальной безопасности в Гонконге, а также неспособностью местных властей принять соответствующий правовой акт самостоятельно в течение 23 лет с момента перехода под китайскую юрисдикцию. Власти Гонконга неоднократно подчеркивали, что новый закон будет направлен "лишь против небольшой горстки преступников" и не нарушит принцип "одна страна - две системы", законные права и свободы местных жителей, включая право на свободу слова и мирные собрания.