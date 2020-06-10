Сеул не будет пытаться связаться с представителями КНДР до налаживания телефонной связи

СЕУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Республика Корея не будет предпринимать новые попытки связаться с представителями КНДР посредством телефонной линии в межкорейском офисе в Кэсоне до тех пор, пока ее работа не будет нормализована. Об этом заявил в среду на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейского министерства объединения.

Чиновник отметил, что во вторник звонок в Кэсон остался без ответа. Он подчеркнул, что южнокорейская сторона "не намерена предпринимать новые попытки связаться с Севером до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о возобновлении нормальной работы телефонных линий".

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) во вторник объявило, что власти КНДР заблокируют все линии связи с Республикой Корея в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями на Север антиправительственных агитационных листовок. По данным министерства объединения, КНДР на этом фоне игнорирует телефонные звонки в межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Как сообщили в оборонном ведомстве Республики Корея, южнокорейские военные также не смогли связаться с представителями командования ВС КНДР по двум телефонным линиям. Эти каналы связи обычно используются для предотвращения вооруженных инцидентов в районе границы и оперативного решения вопросов, связанных с безопасностью.

Соединенные Штаты в связи с этим заявили, что разочарованы решением северокорейских властей и призвали их вернуться к дипломатии и сотрудничеству с Республикой Корея. В Госдепартаменте отметили, что сохраняют тесную координацию с Сеулом в отношении усилий по взаимодействию с КНДР.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день, однако после начала пандемии личные встречи были заменены на общение по телефону.