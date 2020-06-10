Власти Гонконга официально назначили выборы в парламент на 6 сентября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 июня. /ТАСС/. Выборы в Законодательный совет Гонконга состоятся 6 сентября текущего года. Эту дату окончательно утвердила своим указом глава местной администрации Кэрри Лам, сообщил в среду представитель гонконгского правительства.

"Глава администрации назначила 6 сентября 2020 года днем проведения выборов в состав Законодательного совета седьмого созыва", - говорится в заявлении. Процесс выдвижения кандидатов разрешен в период с 18 по 31 июня.

Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент, состоящий из 70 депутатов. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

В Пекине опасаются, что нынешние выборы могут привести к заметному увеличению доли оппозиционных депутатов от продемократических партий, которые в этом случае смогут блокировать принятие важных законов в этом специальном административном районе, наделенном правами расширенной автономии. В ноябре прошлого года на выборах депутатов районных советов убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции, получившие 90% мест.

В то же время представители оппозиционного лагеря опасаются, что на результаты парламентских выборов может повлиять готовящийся сейчас в Пекине законопроект о национальной безопасности в Гонконге. В этой связи они не исключают возможности дисквалификации ряда кандидатов от демократических партий.