Посол КНР в РФ призвал США "не валять дурака", заявляя о дезинформации по поводу пандемии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. США обладали всей полнотой информации и первыми эвакуировали своих граждан из китайского Уханя, когда началась пандемия коронавируса. Об этом в среду в ходе онлайн-брифинга заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Как только мы начали принимать жесткие меры для изоляции [в связи с распространением коронавируса], американцы сразу же отозвали свое генконсульство, они раньше всех эвакуировали своих граждан из этой провинции, из города Ухань, - сказала посол. - Они отозвали всех дипломатов, предпринимателей и туристов. Они хорошо знали ситуацию, зачем же валять дурака".

По словам дипломата, США получали от КНР информацию о ситуации с заболеванием по двусторонним каналам связи. Кроме того, посол указал, что все данные о пандемии можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы считаем, что нападки с американской стороны неразумны. Это полностью политизированные заявления, основанные на менталитете холодной войны. Никто не хочет лишать США роли лидера, они сами ее потеряют, - резюмировал глава диппредставительства. - Американцы выходят сейчас из очень многих международных организаций, в том числе ВОЗ. Они сами пилят сук, на котором сидят".

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".