Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду о предъявлении нового обвинения бывшему президенту страны Петру Порошенко.

Адвокат Порошенко Илья Новиков назвал это незаконным. По его словам, Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований (ГБР). "Еще перед тем, как начался допрос, к нам подошел сотрудник офиса генпрокурора и попытался вручить сообщение (о подозрении). Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с ним ", - сказал он. По словам Новикова, уведомление о предъявлении обвинения депутату парламента должна вручать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В свою очередь в пресс-службе партии Порошенко "Европейская солидарность" сообщили, что ГБР "пыталось вручить подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко".