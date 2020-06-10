Израиль продолжает работу с Россией по вопросу Александровского подворья

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Израиль продолжает работать с Россией над разрешением ситуации вокруг Александровского подворья в Старом городе Иерусалима с учетом высокого уровня двусторонних отношений. Об этом заявил в среду в ходе онлайн-брифинга временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне.

Дипломат обратил внимание, что Израиль смотрит на тему Александровского подворья "в контексте очень хороших двусторонних отношений" между двумя странами. "Это тема, которая была поднята нашими российскими друзьями, в том числе на достаточно высоком уровне. Мы работаем сегодня для того, чтобы разрешить ее", - сказал он.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы решить эту конкретную проблему, учитывая высокий уровень и очень хорошие отношения, которые сегодня существуют между Иерусалимом и Москвой", - отметил израильский дипломат.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

23 января министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеев Элькин проинформировал, что еврейское государство в ответ на просьбу России начало юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ. 7 апреля израильская газета "Маркер" сообщила, что Окружной суд Иерусалима временно приостановил регистрацию до завершения рассмотрения иска со стороны незаконно занимающей подворье структуры.