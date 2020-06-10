{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Израиль продолжает работу с Россией по вопросу Александровского подворья

Временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне подчеркнул, что эту проблему можно решить на фоне "очень хороших двусторонних отношений" между двумя странами

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Израиль продолжает работать с Россией над разрешением ситуации вокруг Александровского подворья в Старом городе Иерусалима с учетом высокого уровня двусторонних отношений. Об этом заявил в среду в ходе онлайн-брифинга временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне.

Дипломат обратил внимание, что Израиль смотрит на тему Александровского подворья "в контексте очень хороших двусторонних отношений" между двумя странами. "Это тема, которая была поднята нашими российскими друзьями, в том числе на достаточно высоком уровне. Мы работаем сегодня для того, чтобы разрешить ее", - сказал он.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы решить эту конкретную проблему, учитывая высокий уровень и очень хорошие отношения, которые сегодня существуют между Иерусалимом и Москвой", - отметил израильский дипломат.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

23 января министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеев Элькин проинформировал, что еврейское государство в ответ на просьбу России начало юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ. 7 апреля израильская газета "Маркер" сообщила, что Окружной суд Иерусалима временно приостановил регистрацию до завершения рассмотрения иска со стороны незаконно занимающей подворье структуры.

Теги
РоссияИзраиль
Пандемия коронавируса нового типа
Зеленскому придется заплатить штраф за нарушение карантина
Президент Украины и другие представители власти посетили 3 июня кафе в Хмельницком вопреки действующему запрету
Читать полностью