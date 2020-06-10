В Израиле считают "сделку века" базой для переговоров с палестинцами

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Израиль считает, что американская инициатива по ближневосточному урегулированию, так называемая сделка века, является основой для ведения переговоров с арабами. Об этом в среду в ходе онлайн-брифинга заявил временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне, комментируя инициативу президента Палестины Махмуда Абасса о проведении конференции по палестино-израильскому урегулированию в Москве.

"План Трампа или "сделка века" сегодня является базой всех переговоров, - сказал Ливне. - Надо исходить из того, что в Израиле, в Палестине, вообще в мире существует достаточно широкое понимание того, что разные исторические попытки, которые были 10, 20, 30 лет назад, разные идеи, как можно урегулировать этот кризис, мягко говоря, не всегда были успешными. И как раз нынешний план, мы считаем, может дать ту надежду, ту базу, на которой мы можем построить новое нормальное решение, которое всем даст безопасность, даст уверенность в том, что ситуация будет более стабильной, что мы сможем все-таки лучше жить вместе".

По словам дипломата, палестинцы и израильтяне должны начать совместную работу по имплементации положений американской инициативы.

"Сделка века"

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

20 мая президент Палестины Махмуд Аббас в послании президенту РФ Владимиру Путину попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.