Помпео объявил об открытии консульства США в Гренландии

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Консульство США в Гренландии начнет работу в среду. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента США заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

По его словам, открытие консульства "отражает приверженность Америки углублению сотрудничества с народом Гренландии и всем Королевством Дания". "Наше присутствие в Нууке повысит благополучие, которое мы разделяем с нашими друзьями в Дании и Гренландии, работая совместно с другими союзниками и партнерами в Арктике для обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе", - заявил Помпео.

В апреле представитель Госдепартамента высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов проинформировал о том, что США выделят более $12 млн на развитие этой территории в составе Дании в рамках усилий по укреплению своего присутствия в Арктике. Дипломат заверил при этом, что о покупке Гренландии Вашингтоном речь не идет.

18 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в приобретении Гренландии, которая является территорией в составе Дании и с 2009 года имеет права широкой автономии. Премьер-министр Дании и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Позднее Трамп сообщил, что отложил запланированный на 2-3 сентября 2019 года визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Агентство Associated Press при этом сообщило, что Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.