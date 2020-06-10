Депутат от партии Порошенко предложил создать ядерные бомбы против России и Венгрии

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко "Солидарность" Тарас Билан обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором предложил в срочном порядке создать "атомные заряды и так называемые грязные бомбы", установить их на ракеты, которые привести в боевую готовность и направить на Москву, Санкт-Петербург и Будапешт. Соответствующее обращение он опубликовал в среду на своей странице в Facebook.

"Поручить "Энергоатому" совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб как средства сдерживания внешнего агрессора. Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ "Нептун" с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация. Создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтеров "первой волны мобилизации". Передать им созданные "грязные бомбы" с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)", - предложено в обращении Билана.

Как следует из текста документа, поводом для обращения стала инициатива МИД страны по созданию в Закарпатье так называемого венгерского района с центром в украинском городе Берегово, где значительную часть составляют этнические венгры. "Сегодня - Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России - так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей", - утверждает Билан. Он также заявил, что Украине грозит потеря территориальной целостности и военное вторжение, для противодействия которому и необходимо, по его мнению, создать ядерное оружие.

Депутат добавил, что подал в Тернопольский горсовет обращение о срочном созыве внеочередной сессии "по вышеизложенному вопросу и для принятия мер по восстановлению ядерного статуса государства Украина как фактора сдерживания стран-агрессоров".

Будапешт и венгерское меньшинство на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая посетил Будапешт, где на встрече со своим венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Киев рассчитает на восстановление поддержки Будапешта по вопросам евроатлантической интеграции. В дальнейшем СМИ сообщили, что в правительстве Украины приняли решение создать отдельный венгерский район в Закарпатской области.

Ранее Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины, а также заблокировала проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык. Затем решением Конституционного суда Украины был признан не соответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих на территории Украины.