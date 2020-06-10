Военнослужащие роты почетного караула ВС Белоруссии примут участие в параде в Москве

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Белоруссию на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, отъезд белорусских военнослужащих в Россию запланирован на 15 июня.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Парад 9 мая был перенесен в связи с пандемией коронавируса.